Полиция сообщила, что инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта
«Это не были террористы», — цитирует РИА Новости Брэдшо.
Он пояснил, что «это были нарушители, которые бездумно ехали (на машине), что представляло опасность не только для окружающих, но и для сотрудников правоохранительных органов».
Шериф подчеркнул, что «никакого намерения (попасть в резиденцию) не было» и добавил, что «эта дорога никуда больше не ведёт».
Ранее сообщалось, что внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.