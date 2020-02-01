Полиция сообщила, что инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшо заявил, что инцидент с внедорожником у резиденции американского лидера Дональда Трампа во Флориде, не был попыткой теракта.

«Это не были террористы», — цитирует РИА Новости Брэдшо.

Он пояснил, что «это были нарушители, которые бездумно ехали (на машине), что представляло опасность не только для окружающих, но и для сотрудников правоохранительных органов».

Шериф подчеркнул, что «никакого намерения (попасть в резиденцию) не было» и добавил, что «эта дорога никуда больше не ведёт».

Ранее сообщалось, что внедорожник попытался прорваться в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.