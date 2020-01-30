Миссия ООН в Ираке сообщила о почти 500 погибших при протестах
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- Reuters
«Продолжающаяся гибель молодых людей и ежедневное кровопролитие недопустимы. По меньшей мере 467 протестующих были убиты и более 9 тыс. ранены с 1 октября», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте Миссии ООН в Ираке.
Хеннис-Плассхарт призвала иракские власти защищать права мирных демонстрантов и следить за тем, чтобы применение силы соответствовало международным стандартам.
Массовые протесты проходят в Ираке с 1 октября в связи с ухудшением социальной ситуации, ростом коррупции и безработицей.