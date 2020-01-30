Миссия ООН в Ираке сообщила о почти 500 погибших при протестах

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По меньшей мере 467 человек погибли и более 9 тыс. пострадали с начала протестных акций в Ираке 1 октября 2019 года. Об этом заявила спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Ираку, глава Миссии ООН по содействию Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт.
Миссия ООН в Ираке сообщила о почти 500 погибших при протестах
  • © Alaa al-Marjani
  • Reuters

«Продолжающаяся гибель молодых людей и ежедневное кровопролитие недопустимы. По меньшей мере 467 протестующих были убиты и более 9 тыс. ранены с 1 октября», — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте Миссии ООН в Ираке.

Хеннис-Плассхарт призвала иракские власти защищать права мирных демонстрантов и следить за тем, чтобы применение силы соответствовало международным стандартам.

Массовые протесты проходят в Ираке с 1 октября в связи с ухудшением социальной ситуации, ростом коррупции и безработицей.

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