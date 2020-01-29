Военный эксперт рассказал о стратегии предотвращения ядерной войны

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Inforeactor рассказал, как избежать ядерной войны в условиях накалённой политической обстановки в мире.

«Ядерной войны можно избежать всего одним способом: развивая российские стратегические ядерные силы. Они пополняются уникальными ракетными комплексами, которые не может перехватить ни одна американская система ПРО. Это единственное, что мы можем сделать. Нужно совершенствовать российские ядерные силы, страхуя мир от начала третьей мировой войны», — считает Коротченко.

Ранее сообщалось, что стрелки так называемых часов Судного дня перевели вперёд на 20 секунд, в настоящий момент они показывают 100 секунд до «ядерной полуночи».