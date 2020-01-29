Володин оценил высказывания политиков Польши, Украины и стран Прибалтики о Второй мировой

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин оценил высказывания политиков Польши, Украины и стран Прибалтики о Второй мировой войне.
Володин оценил высказывания политиков Польши, Украины и стран Прибалтики о Второй мировой
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

«Мы категорически не приемлем то, что происходит в ряде европейских стран, когда звучат заявления от президентов Польши, Украины, политиков прибалтийских стран, перечёркивающие память о наших дедах. Это не только кощунственно, но несправедливо по отношению к памяти их дедов и прадедов. Потому что сейчас они практически отрекаются от них», — сказал Володин во время посещения Еврейского музея и центра толерантности.

Как отметил председатель Госдумы, для того чтобы смотреть в будущее, правильным было бы помнить прошлое.

Володин напомнил, что в тот период времени многие страны, несмотря на идеологии, объединились. Он также заявил о необходимости сделать всё, чтобы защитить историю.

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