Сотрудникам посольства США запретили посещать Старый город Иерусалима

Сотрудникам американского посольства в Израиле и их семьям временно запретили посещать Старый город Иерусалима и Храмовую гору.

«В связи с призывами к демонстрациям в Иерусалиме, на Западном берегу, в секторе Газа сотрудникам правительства США и их семьям не разрешается до дальнейшего распоряжения совершать личные поездки в Старый город Иерусалима, к Храмовой горе, на Западный берег, включая — но не ограничиваясь — Вифлеем, Иерихон и часть Мёртвого моря, которые находятся на Западном берегу», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».

Также президент США отметил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.