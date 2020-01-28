Сотрудникам посольства США запретили посещать Старый город Иерусалима

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Сотрудникам американского посольства в Израиле и их семьям временно запретили посещать Старый город Иерусалима и Храмовую гору.

«В связи с призывами к демонстрациям в Иерусалиме, на Западном берегу, в секторе Газа сотрудникам правительства США и их семьям не разрешается до дальнейшего распоряжения совершать личные поездки в Старый город Иерусалима, к Храмовой горе, на Западный берег, включая — но не ограничиваясь — Вифлеем, Иерихон и часть Мёртвого моря, которые находятся на Западном берегу», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии. 

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».

Также президент США отметил, что, согласно «сделке века», Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.

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