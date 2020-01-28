МИД России призвал The Telegraph перестать распространять ложь о войне

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В МИД России отреагировали на статью в британской газете The Telegraph, в которой приводится заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о роли Красной армии во Второй мировой войне.
МИД России призвал The Telegraph перестать распространять ложь о войне
  • РИА Новости

Авторы материала, в частности, обвиняют Россию в «переписывании истории холокоста».

В российском МИД, в свою очередь, напомнили о словах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидеру России Владимиру Путину на мероприятиях в Иерусалиме, посвящённых жертвам холокоста и освобождению Красной армией концлагеря Освенцим.

«Нельзя ни на минуту забывать о жертвах, о пожертвовании и о помощи бывшего Советского Союза, солдат Красной армии, её командиров, которые помогли избавиться от нацистской машины смерти и которые спасли мир от ужасной трагедии», — цитирует его МИД России в Facebook.

В ведомстве отметили, что «если бы Россия переписывала историю холокоста, в Израиле бы наверняка об этом знали».

В связи с этим в Москве призвали британскую газету «перестать выдумывать новости и распространять ложь».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала самоубийством статью Моравецкого о Второй мировой войне, в которой он, в частности, утверждает, что Красная армия «не освобождала» Варшаву.

Она также сообщила о начале масштабной дезинформационной кампании Польши против России по теме Второй мировой войны.

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