В Минобороны России предупредили о росте неонацизма в мире

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Начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил России генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что в настоящее время идеология неонацизма распространяется даже в странах, которые внесли вклад в разгром нацистской Германии во Второй мировой войне.
В Минобороны России предупредили о росте неонацизма в мире
  • © Алексей Букчин
  • РИА Новости

«Так случилось, что победа сил света над тьмой и демонического духа, облечённого в идеологию нацизма, не стала сегодня окончательной», — цитирует ТАСС Картаполова.

Он сообщил, что «неонацизм поднимает голову во многих странах, в том числе, как это ни покажется странным, и в тех, которые в 1945 году внесли вклад в разгром нацистской Германии».

Генерал отметил, что в настоящее время в Польше, странах Балтии, на Украине и в ряде других стран «массово сносят памятники воинам Красной армии».

18 декабря 2019 года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. 

За документ проголосовали 133 государства. 52 страны воздержались от голосования. При этом США и Украина проголосовали против принятия резолюции.

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