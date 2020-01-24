КНДР запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая
«Нами получена информация об отмене вплоть до 10 февраля осуществляемых китайской авиакомпанией Air China рейсов Пекин — Пхеньян, а также о категорическом запрете на въезд любым транспортом иностранных граждан из Китая в КНДР», — говорится в сообщении в Facebook российского посольства в Северной Корее.
Кроме того, сотрудникам иностранных миссий в КНДР и членам их семей строго рекомендуется воздержаться от поездок в Китай, «население которого пострадало от эпидемии коронавируса».
Ранее стало известно, что в китайской провинции Хубэй вслед за городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, 10 городов заявили о приостановке транспортного сообщения.