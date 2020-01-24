КНДР запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая

Короткая ссылка
КНДР приостановила авиасообщение между Пекином и Пхеньяном до 10 февраля и запретила въезд иностранным гражданам с территории Китая любым видом транспорта.

«Нами получена информация об отмене вплоть до 10 февраля осуществляемых китайской авиакомпанией Air China рейсов Пекин — Пхеньян, а также о категорическом запрете на въезд любым транспортом иностранных граждан из Китая в КНДР», — говорится в сообщении в Facebook российского посольства в Северной Корее. 

Кроме того, сотрудникам иностранных миссий в КНДР и членам их семей строго рекомендуется воздержаться от поездок в Китай, «население которого пострадало от эпидемии коронавируса».

Ранее стало известно, что в китайской провинции Хубэй вслед за городом Ухань, где началась вспышка нового типа коронавируса, 10 городов заявили о приостановке транспортного сообщения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить