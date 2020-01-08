Премьер Греции подтвердил Трампу интерес к участию в программе F-35

Премьер Греции Кириакос Мицотакис во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, которую транслировало ERT, подтвердил интерес Афин к программе создания новейших истребителей-бомбардировщиков F-35.

«Мы уже начали модернизацию F-16, мы должны завершить её. Мы заинтересованы и в участии в программе F-35. И я верю, что США изменят своё мнение, так как страна вышла из экономического кризиса», — приводит РИА Новости слова греческого премьера.

Греция до 2023—2024 года планирует потратить в общей сложности $1,5 млрд на модернизацию F-16, которые стоят на вооружении греческих ВВС.

Ранее СМИ сообщили, что американские конгрессмены намерены укрепить позиции США в Средиземноморском регионе для противостояния Турции и России.