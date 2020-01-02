В Пентагоне заявили о готовности ответить на «плохое поведение» КНДР

Министр обороны США Марк Эспер заявил о готовности американской стороны ответить на «плохое поведение» КНДР.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Я уверен в готовности наших сил сдержать плохое поведение Северной Кореи, если они посчитают необходимым сражаться с нами», — отметил он.

По его словам, Вашингтон рассчитывают как на свои силы в регионе, так и на поддержку союзников, в том числе Южной Кореи.

В начале декабря начальник Генштаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чен Чхон заявил о риске перерастания отношений КНДР и Соединённых Штатов в полномасштабный вооружённый конфликт.

Позднее американский лидер Дональд Трамп сказал, что отрицает возможность осуществления Пхеньяном враждебных действий в отношении Вашингтона.

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