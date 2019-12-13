Эксперт прокомментировал решение США исключить из санкционного списка ряд российских компаний

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний.

По мнению эксперта, в целом в американской санкционной политике никаких изменений нет.

«Это просто выравнивание списка. Эти компании попали туда скорее автоматически, а потом произошла проверка… И получилось, что они вообще выпадают, никакого отношения к санкциям не имеют, поэтому и санкции против них не имеют никакого значения», — пояснил Брутер.

Он не исключил, что в ограниченной степени возможна и дальнейшая чистка этого перечня.

Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал это решение Минфина США.