Эксперт прокомментировал решение США исключить из санкционного списка ряд российских компаний

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд российских компаний.
Эксперт прокомментировал решение США исключить из санкционного списка ряд российских компаний
  • AFP
  • © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

По мнению эксперта, в целом в американской санкционной политике никаких изменений нет.

«Это просто выравнивание списка. Эти компании попали туда скорее автоматически, а потом произошла проверка… И получилось, что они вообще выпадают, никакого отношения к санкциям не имеют, поэтому и санкции против них не имеют никакого значения», — пояснил Брутер.

Он не исключил, что в ограниченной степени возможна и дальнейшая чистка этого перечня.

Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал это решение Минфина США.

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