Эксперт прокомментировал решение США исключить из санкционного списка ряд российских компаний
- AFP
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По мнению эксперта, в целом в американской санкционной политике никаких изменений нет.
«Это просто выравнивание списка. Эти компании попали туда скорее автоматически, а потом произошла проверка… И получилось, что они вообще выпадают, никакого отношения к санкциям не имеют, поэтому и санкции против них не имеют никакого значения», — пояснил Брутер.
Он не исключил, что в ограниченной степени возможна и дальнейшая чистка этого перечня.
Ранее Минфин США ввёл санкции против ряда граждан и компаний из России за вредоносную деятельность в киберсфере.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с ФАН прокомментировал это решение Минфина США.