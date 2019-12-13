Эспер считает преждевременным говорить о холодной войне США с Китаем

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что говорить о холодной войне между Соединёнными Штатами и Китаем преждевременно.

«Я бы не хотел видеть в Китае врага, в этом нет нужды... Я думаю, что говорить о холодной войне преждевременно», — сказал он во время выступления в Совете по международным отношениям.

Он призвал «строить мосты» в отношениях с Китаем.

Ранее Министерство обороны США заявило, что Китай и Россия являются самыми серьёзными угрозами для Соединённых Штатов.

По мнению американского оборонного ведомства, КНР представляет наибольшую угрозу для США.