Эспер считает преждевременным говорить о холодной войне США с Китаем
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«Я бы не хотел видеть в Китае врага, в этом нет нужды... Я думаю, что говорить о холодной войне преждевременно», — сказал он во время выступления в Совете по международным отношениям.
Он призвал «строить мосты» в отношениях с Китаем.
Ранее Министерство обороны США заявило, что Китай и Россия являются самыми серьёзными угрозами для Соединённых Штатов.
По мнению американского оборонного ведомства, КНР представляет наибольшую угрозу для США.