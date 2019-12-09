SCMP: у колледжа в Гонконге нашли два взрывных устройства с гвоздями

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Полицейские специалисты в Гонконге обезвредили два самодельных взрывных устройства около колледжа на улице Куинс-Роуд-Ист в районе Ванчай, сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в полиции.
SCMP: у колледжа в Гонконге нашли два взрывных устройства с гвоздями
  • Reuters

По данным газеты, СВУ со взрывчатым веществом были начинены поражающими элементами, в том числе гвоздями. К устройствам были прикреплены мобильные телефоны.

Уточняется, что устройства были сделаны с применением стабильного взрывчатого вещества, специалисты обезвредили их.

В Гонконге на протяжении нескольких месяцев не утихают протестные акции. Изначально это было вызвано несогласием с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе демонстранты не прекращают устраивать беспорядки в городе.

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