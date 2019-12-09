SCMP: у колледжа в Гонконге нашли два взрывных устройства с гвоздями
- Reuters
По данным газеты, СВУ со взрывчатым веществом были начинены поражающими элементами, в том числе гвоздями. К устройствам были прикреплены мобильные телефоны.
Уточняется, что устройства были сделаны с применением стабильного взрывчатого вещества, специалисты обезвредили их.
В Гонконге на протяжении нескольких месяцев не утихают протестные акции. Изначально это было вызвано несогласием с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе демонстранты не прекращают устраивать беспорядки в городе.