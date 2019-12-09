В Госдуме оценили заявление ФРГ о санкциях против России
Как отметил глава МИД ФРГ, вклад России в «поиск мира на Украине является ключом к улучшению отношений между Евросоюзом и Россией».
«Больше чем Россия, на мой взгляд, никто не занят поиском мира на территории ДНР и ЛНР. Я думаю, что та встреча в нормандском формате, которая сегодня будет проходить, ещё раз это подтвердит... Главным препятствием для договорённости уже сейчас являются те стереотипы, которые сложились у наших западных партнёров. И заявление главы МИД ФРГ как раз и свидетельствует о том, что они никак не могут отрешиться от того, что Россия не является стороной конфликта», — сказал Новиков.
Депутат также отметил, что предстоящая встреча в нормандском формате является очень важной.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что у Евросоюза нет причин для изменения режима санкций в отношении России.