В Совфеде прокомментировали встречу лидеров стран «нормандской четвёрки»

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Сенатор Совета Федерации от Крыма, член комитета по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных итогах встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».
В Совфеде прокомментировали встречу лидеров стран «нормандской четвёрки»
  • Reuters

По его мнению, встреча в Париже может стимулировать прогресс по мирному урегулированию в Донбассе.

«В целом сейчас просматриваются два пути прогресса, которого Украина может достичь в ходе диалога «нормандской четвёрки». Это результаты, которые Зеленский способен привезти из Парижа. Первый — разведение сил не в символических двух населённых пунктах, а по всей линии разграничения конфликта на сотнях километров», — подчеркнул сенатор.

Он также добавил, что второй этап прогресса касается массового обмена пленными по принципу «всех на всех», который подразумевает не только передачу всех пленных, но и массовое прекращение судебных преследований, закрытие уголовных дел и двустороннюю амнистию.

Ранее первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал предстоящую встречу «нормандской четвёрки» в Париже.

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