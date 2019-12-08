Пентагон заявил об отсутствии планов нарастить силы на Ближнем Востоке

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил об отсутствии у Соединённых Штатов планов в ближайшее время значительно наращивать силы на Ближнем Востоке.

«В настоящее время я не жду какой-либо значимой отправки сил в регион», — цитирует ТАСС Эспера.

По его словам, сообщения о наличии у Вашингтона подобных планов не соответствуют действительности.

Также Эспер рассказал о проведении Пентагоном «постоянных оценок» ситуации на Ближнем Востоке и в других регионах для принятия решения о необходимости отправки туда дополнительных сил.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен посылать контингент из 12 тыс. военных в Саудовскую Аравию.

6 декабря телеканал Fox News сообщил о возможном направлении Соединёнными Штатами на Ближний Восток дополнительного контингента в размере 7 тыс. солдат для противостояния Ирану.

О том, станет ли Трамп и дальше наращивать контингент США в Саудовской Аравии, — в материале RT.

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