Пентагон заявил об отсутствии планов нарастить силы на Ближнем Востоке
«В настоящее время я не жду какой-либо значимой отправки сил в регион», — цитирует ТАСС Эспера.
По его словам, сообщения о наличии у Вашингтона подобных планов не соответствуют действительности.
Также Эспер рассказал о проведении Пентагоном «постоянных оценок» ситуации на Ближнем Востоке и в других регионах для принятия решения о необходимости отправки туда дополнительных сил.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен посылать контингент из 12 тыс. военных в Саудовскую Аравию.
6 декабря телеканал Fox News сообщил о возможном направлении Соединёнными Штатами на Ближний Восток дополнительного контингента в размере 7 тыс. солдат для противостояния Ирану.
О том, станет ли Трамп и дальше наращивать контингент США в Саудовской Аравии, — в материале RT.