Присяжные в США сочли необоснованным иск к Маску о клевете
Об этом пишет The Guardian.
«Моя вера в человечество восстановлена», — заявил Маск.
В июле 2018 года во время операции по спасению детей из затопленной пещеры на севере Таиланда Маск предложил местным экстренным службам свою помощь в виде мини-субмарины.
Уонсорт на своей странице в Twitter назвал план Маска пиар-трюком. В ответ предприниматель обозвал дайвера педофилом.
Позднее Маск извинился перед Уонсортом. По словам бизнесмена, оскорбление в адрес дайвера он написал «в порыве злости», так как ему не понравилось некорректное замечание по поводу мини-субмарины в качестве «акта доброты».
В сентябре Уонсорт подал на американского бизнесмена в суд.