Присяжные в США сочли необоснованным иск к Маску о клевете

Жюри присяжных в федеральном суде Центрального округа штата Калифорния сочло необоснованным иск, который был подан к предпринимателю Илону Маску британским спелеологом Верноном Уонсортом, участвовавшим летом 2018 года в операции по вызволению детей из пещеры в Таиланде.

Об этом пишет The Guardian.

«Моя вера в человечество восстановлена», — заявил Маск.

В июле 2018 года во время операции по спасению детей из затопленной пещеры на севере Таиланда Маск предложил местным экстренным службам свою помощь в виде мини-субмарины.

Уонсорт на своей странице в Twitter назвал план Маска пиар-трюком. В ответ предприниматель обозвал дайвера педофилом.

Позднее Маск извинился перед Уонсортом. По словам бизнесмена, оскорбление в адрес дайвера он написал «в порыве злости», так как ему не понравилось некорректное замечание по поводу мини-субмарины в качестве «акта доброты».

В сентябре Уонсорт подал на американского бизнесмена в суд.