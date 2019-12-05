Эксперт прокомментировал расширение Минфином США санкций против России

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Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Министерства финансов США расширить санкции против ряда граждан и компаний из России.
Эксперт прокомментировал расширение Минфином США санкций против России
  • Reuters

«Расширение списка российских компаний и граждан, находящихся под американскими санкциями, говорит о том, что США не намерены ни на дюйм отступать от своей политики санкционного давления, они это давление будут только усиливать», — заявил он.

По его мнению, это не исключительно антироссийская кампания, и у американской стороны есть претензии и к Китаю, и к Индии, и к ЮАР, недовольны они и некоторыми своими союзниками.

Как добавил Колташов, международное право определяется консенсусом народов.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал решение Министерства финансов США расширить санкции против ряда граждан и компаний из России.

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