Эксперт прокомментировал расширение Минфином США санкций против России

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Министерства финансов США расширить санкции против ряда граждан и компаний из России.

«Расширение списка российских компаний и граждан, находящихся под американскими санкциями, говорит о том, что США не намерены ни на дюйм отступать от своей политики санкционного давления, они это давление будут только усиливать», — заявил он.

По его мнению, это не исключительно антироссийская кампания, и у американской стороны есть претензии и к Китаю, и к Индии, и к ЮАР, недовольны они и некоторыми своими союзниками.

Как добавил Колташов, международное право определяется консенсусом народов.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал решение Министерства финансов США расширить санкции против ряда граждан и компаний из России.