Лавров констатировал стремление НАТО доминировать в Евро-Атлантике

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Последние действия НАТО говорят о стремлении альянса доминировать в Евро-Атлантике и на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров констатировал стремление НАТО доминировать в Евро-Атлантике
  • Reuters

Как отметил глава МИД по итогам заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ, на саммите НАТО, который прошёл в Лондоне, были приняты решения о рекордном наращивании военных бюджетов стран альянса.

Министр подчеркнул, что при этом нынешние бюджеты более чем в десять раз превышают военный бюджет Российской Федерации.

«Поэтому факты, которые есть в наличии, говорят о простой и понятной для всех ситуации: НАТО хочет доминировать в Евро-Атлантике, а если взять поведение НАТО в других регионах мира, в частности на Ближнем Востоке, то и на Ближнем Востоке тоже», — сказал Лавров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса намерены увеличить военные расходы на $400 млрд к 2024 году.

В Кремле прокомментировали такое решение. Там отметили, что главным образом НАТО занимается «деятельностью сдерживающей и экспансионистской» в отношении России, а такие бюджеты «лишний раз подтверждают это».

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил о заявлениях Владимира Путина, что Москва «не будет ввязываться в гонку вооружений и в гонку расходов, губительную для экономики».

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