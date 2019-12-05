Лавров призвал ОБСЕ обратить особое внимание на ситуацию на Балканах
- РИА Новости
«Повышенного внимания требует непростая ситуация на Балканах. Полевые присутствия ОБСЕ не должны использоваться для решения задач евроатлантической интеграции стран региона», — цитирует его ТАСС.
Лавров призвал не забывать о принципах взаимного уважения и баланса интересов в ОБСЕ.
«Важно помнить, что деятельность исполнительной структуры ОБСЕ, в том числе её институтов, должна быть ориентирована на благо всех государств-участников», — подчеркнул российский министр.
Ранее лидер Сербии Александр Вучич потребовал от ЕС прекратить манипулирование желанием балканских стран вступить в альянс.