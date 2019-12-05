Лавров призвал ОБСЕ обратить особое внимание на ситуацию на Балканах

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Братиславе призвал международное сообщество обратить особое внимание на ситуацию на Балканах.

«Повышенного внимания требует непростая ситуация на Балканах. Полевые присутствия ОБСЕ не должны использоваться для решения задач евроатлантической интеграции стран региона», — цитирует его ТАСС.

Лавров призвал не забывать о принципах взаимного уважения и баланса интересов в ОБСЕ.

«Важно помнить, что деятельность исполнительной структуры ОБСЕ, в том числе её институтов, должна быть ориентирована на благо всех государств-участников», — подчеркнул российский министр.

Ранее лидер Сербии Александр Вучич потребовал от ЕС прекратить манипулирование желанием балканских стран вступить в альянс.