В Госдуме прокомментировали слова Макрона о системе равновесия в НАТО

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал RT заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что позиция, которой придерживаются США в отношении действий в рамках НАТО, создаёт необходимость пересмотра системы равновесия альянса.
В Госдуме прокомментировали слова Макрона о системе равновесия в НАТО
  • РИА Новости

«Президента Франции можно понять. Не только он, но и другие европейские руководители обеспокоены безопасностью. А Соединённые Штаты не могут её гарантировать. Будем надеяться, что за такими высказываниями Эммануэля Макрона последуют какие-то конкретные действия в виде подписания и соблюдения различных договоров», — сказал он.

По словам депутата, из-за действий американской стороны «безопасность во всём мире находится под угрозой».

«Можно лишь поддержать лидера Франции, но хочется видеть не только заявления, но и конкретные действия», — заключил Красов.

Ранее Макрон заявил, что позиция, которой придерживаются США в отношении действий в рамках НАТО, создаёт необходимость пересмотра системы равновесия альянса.

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