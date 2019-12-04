В Госдуме прокомментировали слова Макрона о системе равновесия в НАТО
- РИА Новости
«Президента Франции можно понять. Не только он, но и другие европейские руководители обеспокоены безопасностью. А Соединённые Штаты не могут её гарантировать. Будем надеяться, что за такими высказываниями Эммануэля Макрона последуют какие-то конкретные действия в виде подписания и соблюдения различных договоров», — сказал он.
По словам депутата, из-за действий американской стороны «безопасность во всём мире находится под угрозой».
«Можно лишь поддержать лидера Франции, но хочется видеть не только заявления, но и конкретные действия», — заключил Красов.
Ранее Макрон заявил, что позиция, которой придерживаются США в отношении действий в рамках НАТО, создаёт необходимость пересмотра системы равновесия альянса.