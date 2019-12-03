В США оценили работу с Россией по борьбе с ядерным терроризмом

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Помощник госсекретаря CША по международной безопасности и нераспространению Крис Форд рассказал о сотрудничестве Москвы и Вашингтона в области борьбы с ядерным терроризмом.

«И это как раз один из ярких моментов в американо-российском сотрудничестве», — цитирует РИА Новости Форда.

Он рассказал, что Россия участвует в работе группы из 89 стран «на очень хорошем уровне».

Форд добавил, что Вашингтон рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Москвой по этому вопросу.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что российская сторона продолжает взаимодействие с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США в вопросе борьбы с терроризмом.

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