Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали

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Бывшего американского президента Джимми Картера госпитализировали в американском штате Джорджия с инфекцией мочевыводящих путей.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра Картера.

«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.

В центре также рассказали, что Картер «чувствует себя лучше и намерен скоро вернуться домой».

В ноябре бывшего президента США госпитализировали для проведения процедур по снижению внутричерепного давления.

25 октября Картер был выписан из больницы после лечения перелома таза, полученного в результате падения у себя дома.

В мае Картер перенёс операцию после перелома бедра.

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