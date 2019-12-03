Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали

Бывшего американского президента Джимми Картера госпитализировали в американском штате Джорджия с инфекцией мочевыводящих путей.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра Картера.

«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.

В центре также рассказали, что Картер «чувствует себя лучше и намерен скоро вернуться домой».

В ноябре бывшего президента США госпитализировали для проведения процедур по снижению внутричерепного давления.

25 октября Картер был выписан из больницы после лечения перелома таза, полученного в результате падения у себя дома.

В мае Картер перенёс операцию после перелома бедра.