Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра Картера.
«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.
В центре также рассказали, что Картер «чувствует себя лучше и намерен скоро вернуться домой».
В ноябре бывшего президента США госпитализировали для проведения процедур по снижению внутричерепного давления.
25 октября Картер был выписан из больницы после лечения перелома таза, полученного в результате падения у себя дома.
В мае Картер перенёс операцию после перелома бедра.