Антонов заявил о максимальной концентрации лжи о России в СМИ США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил превалирование негативной и ложной информации о происходящем в России в ведущих американских СМИ.

«Мы с вами знаем, что освещение российской тематики в американской прессе имеет крайне тенденциозный характер. Наверное, мало в какой столице мира с квадратного метра снимается больше ложной информации в адрес России и её внешней политики, чем в Вашингтоне», — приводит его заявление на Молодёжном форуме в Нью-Йорке РИА Новости.

Посол России проанализировал, что из 12,5 тыс. материалов, опубликованных в прессе США, 90% носили негативный характер и только 0,2% были позитивной направленности.

«Хотел бы подчеркнуть, что в российской политике нет антиамериканизма. Мы готовы к конструктивному сотрудничеству в той мере, в какой к этому готова американская сторона», — подчеркнул он.

Антонов отметил, что «однобокий подход» не улучшит двусторонние отношения.

«Всё, чего мы добиваемся, — это уважительного отношения к нашим интересам, честного и равноправного диалога», — заключил дипломат.

Ранее Антонов назвал беспрецедентной русофобию в американских СМИ за последние годы.