В Праге оценили инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы

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Глава МИД Чехии Томаш Петржичек прокомментировал отказ в вылете самолёта с чешской делегацией во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном из Москвы в Казань.
В Праге оценили инцидент с чешской делегацией в аэропорту Москвы
  • РИА Новости

«Это, действительно, было вызвано вопросами административно-технического характера. Мы будем вести переговоры с российской стороной, чтобы такие ситуации более не повторялись», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД России заявили, что сложности при организации перелёта чешской делегации в Казань возникли из-за нарушения представителями Чехии таможенного законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

27 ноября чешская делегация, находившаяся в России на переговорах, должна была вылететь из Москвы в Казань, однако в столичном аэропорту им было отказано в вылете. В итоге делегация досрочно завершила визит в Россию и вернулась в Чехию.

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