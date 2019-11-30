Китайские СМИ назвали Японию «затаившейся» ядерной державой
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- globallookpress.com
Издание также отмечает, что Япония собрала большое количество ядерного топлива под видом развития гражданских атомных электростанций. Его запасов хватит на создание 6 тыс. атомных бомб.
Также приводится мнение, что в случае военного конфликта Япония с помощью имеющихся запасов топлива и высокого уровня развития технологической сферы сможет создать ядерное оружие.
18 ноября в Sohu опубликовали статью, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.