Китайские СМИ назвали Японию «затаившейся» ядерной державой

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Китайское издание Sohu назвало Японию «затаившейся» ядерной державой из-за успехов в атомной промышленности. В связи с этим, журналисты предупреждают, что соседние с ней страны, в том числе Россия, должны быть крайне бдительными.
Китайские СМИ назвали Японию «затаившейся» ядерной державой
  • © Frank Röder / CHROMORANGE
  • globallookpress.com

Издание также отмечает, что Япония собрала большое количество ядерного топлива под видом развития гражданских атомных электростанций. Его запасов хватит на создание 6 тыс. атомных бомб. 

Также приводится мнение, что в случае военного конфликта Япония с помощью имеющихся запасов топлива и высокого уровня развития технологической сферы сможет создать ядерное оружие.

18 ноября в Sohu опубликовали статью, в которой автор назвал четыре, по его мнению, слабые стороны России.

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