Замглавы МИД России провёл переговоры с президентом Сербии

Заместитель главы МИД России Александр Грушко провёл переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД республики Ивицей Дачичем.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Обсуждались основные вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне. Повышенное внимание стороны уделили углублению стратегического партнёрства между Россией и Сербией, осуществлению крупных совместных проектов, инвестиционному и торгово-экономическому сотрудничеству», — говорится в заявлении.

Уточняется, что стороны также обсудили ситуацию с косовским урегулированием и подчеркнули важность продолжения тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право.

Ранее Вучич подтвердил своё намерение совершить визит в Россию 4 декабря.