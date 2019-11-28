Россия впервые поставила оружие Габону

Россия безвозмездно поставила Габону стрелковое вооружение для борьбы с браконьерством и охраны национальных парков.

«С получением российского стрелкового вооружения Габонская Республика планирует усилить подразделения, ответственные за борьбу с браконьерской угрозой», — говорится в сообщении Минобороны, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что Габон реализует программу по защите редких животных, в первую очередь лесных слонов.



Как сообщает Минобороны, деньги, вырученные с продажи слоновой кости, в большинстве случаев идут на финансирование деятельности криминальных организаций в регионе.

В январе 2019 года в Габоне произошла попытка вооружённого переворота.