В Чехии возбудили дела против экс-глав компартии и правительства ЧССР

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Полиция Чехии возбудила уголовные дела против бывших высокопоставленных лиц Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР). Об этом сообщил представитель прокуратуры Ян Лелек.
В Чехии возбудили дела против экс-глав компартии и правительства ЧССР
  • © Kalousek Rostislav/CTK
  • globallookpress.com

Как передаёт Чешское радио, дела заведены, в частности, на экс-генсека коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша (97 лет), экс-председателя правительства Лубомира Штроугала (95 лет) и бывшего министра внутренних дел Вратислава Вайнара (89 лет).

Управление по документации и расследованию преступлений коммунизма (УДРПК) обвиняет политиков в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как пояснил Лелек, речь идёт о применении пограничниками боевого оружия, в результате чего гибли граждане, незаконно пересекавшие границу в попытке покинуть страну. 

По его данным, с 1976 по 1989 год были убиты девять и ранены не менее семи человек.

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