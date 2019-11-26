В Чехии возбудили дела против экс-глав компартии и правительства ЧССР

Полиция Чехии возбудила уголовные дела против бывших высокопоставленных лиц Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР). Об этом сообщил представитель прокуратуры Ян Лелек.

Как передаёт Чешское радио, дела заведены, в частности, на экс-генсека коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша (97 лет), экс-председателя правительства Лубомира Штроугала (95 лет) и бывшего министра внутренних дел Вратислава Вайнара (89 лет).

Управление по документации и расследованию преступлений коммунизма (УДРПК) обвиняет политиков в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как пояснил Лелек, речь идёт о применении пограничниками боевого оружия, в результате чего гибли граждане, незаконно пересекавшие границу в попытке покинуть страну.

По его данным, с 1976 по 1989 год были убиты девять и ранены не менее семи человек.