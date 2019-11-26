В Чехии возбудили дела против экс-глав компартии и правительства ЧССР
- © Kalousek Rostislav/CTK
- globallookpress.com
Как передаёт Чешское радио, дела заведены, в частности, на экс-генсека коммунистической партии Чехословакии Милоша Якеша (97 лет), экс-председателя правительства Лубомира Штроугала (95 лет) и бывшего министра внутренних дел Вратислава Вайнара (89 лет).
Управление по документации и расследованию преступлений коммунизма (УДРПК) обвиняет политиков в злоупотреблении служебными полномочиями.
Как пояснил Лелек, речь идёт о применении пограничниками боевого оружия, в результате чего гибли граждане, незаконно пересекавшие границу в попытке покинуть страну.
По его данным, с 1976 по 1989 год были убиты девять и ранены не менее семи человек.