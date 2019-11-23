Госдеп призвал Facebook и Twitter закрыть аккаунты властей Ирана

Госдеп США призвал Facebook, Twitter и Instagram заблокировать аккаунты руководителей Ирана.

«Специальный представитель по Ирану (Брайан) Хук призывает Facebook, Instagram, а также Twitter приостановить учётные записи руководства иранского режима, который беззастенчиво использовал социальные сети, чтобы извергать пропаганду, закрывая интернет для простых иранцев», — говорится в сообщении Госдепа в Twitter.

23 ноября в Иране частично восстановили интернет-соединение после пятидневного отключения по всей стране в ответ на протесты из-за повышения цен на бензин.

Ранее в Госдепе заявляли, что осуждают попытки иранских властей отключить интернет.

Также госсекретарь США Майк Помпео попросил митингующих против властей в Иране присылать в Госдеп фото и видео протестов, используя бот в мессенджере Telegram.