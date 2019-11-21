Захарова оценила угрозы США ввести санкции против Египта из-за Су-35

Москва считает проявлением агрессии угрозы США ввести санкции против Египта за покупку российских истребителей Су-35, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы обратили внимание на прямые угрозы официальных лиц США ввести санкции против Египта за то, что он рассматривает возможность приобрести российские истребители Су-35. Это очень агрессивное поведение. К сожалению, это в стиле Вашингтона», — сказала она на брифинге.

По её словам, Соединённые Штаты изо всех сил стараются помешать развитию связей России с другими странами, в том числе военно-техническому взаимодействию.

Как отметила Захарова, в Вашингтоне пытаются «убить двух зайцев» — навредить России, сорвав сделки, и навязать зарубежным покупателям американское оружие.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Каир о возможных санкциях в связи с решением продолжить закупку Су-35.