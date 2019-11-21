Лавров назвал причину паузы в переговорах США и КНДР

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры США и КНДР «застопорились», так как в Пхеньяне ожидают встречной реакции от Вашингтона на предпринятые ими действия, но США «нужно всё и сразу».
Лавров назвал причину паузы в переговорах США и КНДР
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Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

По его словам, Россия приветствовала прямые контакты между представителями США и КНДР, в том числе с участием лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына. 

«Но в последнее время, как вы знаете, эти контакты застопорились, и причина очень проста: КНДР считает, что они сделали уже немало конкретных вещей, которые заслуживают встречной реакции. Американская сторона считает, что им нужно всё и сразу, а потому они будут думать, как поощрять Северную Корею», — отметил министр.

Как подчеркивает Лавров, «всем понятно, что так не бывает и так не получится».

Ранее замглавы МИД России Игорь Моргулов призвал США и Северную Корею к диалогу по денуклеаризации Корейского полуострова.

RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.

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