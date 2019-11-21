Байден раскритиковал Трампа из-за встречи с лидером КНДР

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Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден подверг критике действующего главу Соединённых Штатов Дональда Трампа из-за его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Байден раскритиковал Трампа из-за встречи с лидером КНДР
  • © Reuters

Об этом он сказал в ходе теледебатов.

«Он дал Северной Корее всё, что они хотели, создав легитимность, проведя встречу с Ким Чен Ыном», — приводит его слова РИА Новости.

Также Байден напомнил заявления представителей КНДР о том, что он является «бешеной собакой, которую надо бить палкой». Американский политик пошутил, что «за исключением этого Ким Чен Ын ему нравится». 

В октябре Трамп заявил о готовности республиканцев к серьёзному противостоянию демократам с целью «отвоевать» Белый дом.

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