Байден раскритиковал Трампа из-за встречи с лидером КНДР
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Об этом он сказал в ходе теледебатов.
«Он дал Северной Корее всё, что они хотели, создав легитимность, проведя встречу с Ким Чен Ыном», — приводит его слова РИА Новости.
Также Байден напомнил заявления представителей КНДР о том, что он является «бешеной собакой, которую надо бить палкой». Американский политик пошутил, что «за исключением этого Ким Чен Ын ему нравится».
В октябре Трамп заявил о готовности республиканцев к серьёзному противостоянию демократам с целью «отвоевать» Белый дом.