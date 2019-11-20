Трюдо назначит Фриланд своим заместителем

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен назначить министра иностранных дел Христю Фриланд вице-премьером страны.
Трюдо назначит Фриланд своим заместителем
  • Reuters

Об этом сообщает Global News.

Как отмечается, также в правительстве будут созданы новые должности для содействия «многообразию и среднему классу».

Новая должность Фриланд позволит ей играть ключевую роль во внутренней политике и разрешении разногласий между провинциями.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство иностранных дел Канады может возглавить парламентарий, бывший министр инфраструктуры Франсуа-Филипп Шампань.

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