Трюдо назначит Фриланд своим заместителем

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен назначить министра иностранных дел Христю Фриланд вице-премьером страны.

Об этом сообщает Global News.

#BREAKING: Prime Minister Justin Trudeau unveiled his new federal cabinet — moving Chrystia Freeland to deputy prime minister, among other changes. https://t.co/Cq1CMYRPh3 — Globalnews.ca (@globalnews) November 20, 2019

Как отмечается, также в правительстве будут созданы новые должности для содействия «многообразию и среднему классу».

Новая должность Фриланд позволит ей играть ключевую роль во внутренней политике и разрешении разногласий между провинциями.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство иностранных дел Канады может возглавить парламентарий, бывший министр инфраструктуры Франсуа-Филипп Шампань.