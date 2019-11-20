Парламент Польши выразил доверие новому правительству

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Сейм Польши в соответствии с законодательной процедурой выразил вотум доверия правительству вновь назначенного премьер-министром страны Матеуша Моравецкого.

Как передаёт РИА Новости, премьер в ходе выступления перед депутатами с программной речью пообещал продолжить социальную политику, ускорить рост экономики и не допустить признания нетрадиционных семей.

При этом глава крупнейшей оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа» Гжегож Схетына раскритиковал сохранение большинством министров прошлого созыва своих постов.

«Те же министры, которые ответственны за рост цен, за нехватку дорожных инвестиций, за многое другое. Тот же самый министр здравоохранения, который ответственен за нехватку лекарств, министр обороны, ответственный за хаос в польской армии», — подчеркнул лидер оппозиции.

14 октября по итогам парламентских выборов в Польше правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского набрала 43,59% голосов

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