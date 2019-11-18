Вторая самая мощная в Сирии ГЭС перешла под контроль властей

Вторая по мощности сирийская гидроэлектростанция «Тишрин» в провинции Алеппо перешла под контроль Дамаска.

«Сейчас она (ГЭС) освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа. Освобождена сама электростанция, прилегающие к ней территории. Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка. Люди спокойно работают, терроризма здесь нет», — приводит РИА Новости слова представителя командования группировки российских войск в Сирии Бориса Фомичева.

Ранее сирийский лидер Башар Асад заявил, что власти Сирии и народ ни в коем случае не согласятся на разделение страны на части.

Также Асад в интервью RT заявил, что Россия отправляет солдат на территорию Сирии, чтобы защитить собственный народ, поскольку для терроризма ареной является весь мир.