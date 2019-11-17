Экс-замглавы Минобороны Шри-Ланки лидирует на президентских выборах

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Бывший заместитель главы Министерства обороны Шри-Ланки Готабая Раджапакса лидирует на президентских выборах в стране, сообщает Le Monde со ссылкой на предварительные результаты ЦИК.

Согласно первым подсчётам, брат экс-президента страны Махинды Раджапаксы набирает 48,2% голосов избирателей.

При этом представитель Раджапаксы Кехелия Рамбуквелла уже заявил о его победе в президентской гонке.

«Мы получили около 53—54% (голосов. — RT)», — сообщил он.

Его оппонент, кандидат от правящей партии Саджит Премадаса, который предварительно получает 45,3% поддержки граждан Шри-Ланки, признал своё поражение и поздравил Раджапаксы с победой на выборах.

Ранее на северо-западе Шри-Ланки боевики открыли стрельбу по колонне автобусов с избирателями.

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