ВС США готовы защищать Южную Корею в случае военного конфликта

Соединённые Штаты готовы использовать «весь спектр военных возможностей» для защиты Южной Кореи в случае военного конфликта, говорится в совместном заявлении председателей объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи и США Пак Хан Ги и Марка Милли.

По данным агентства «Рёнхап», Милли «подтвердил твёрдые и непоколебимые обязательства Соединённых Штатов перед Республикой Корея и их неизменную приверженность обеспечению расширенного сдерживания», готовность ответить на «любые атаки на Корейский полуостров».

Ранее дипломаты России и США обменялись мнениями по развитию ситуации на Корейском полуострове.

Также сообщалось, что Соединённые Штаты остаются привержены мирному процессу денуклеаризации Корейского полуострова.