ВС США готовы защищать Южную Корею в случае военного конфликта
По данным агентства «Рёнхап», Милли «подтвердил твёрдые и непоколебимые обязательства Соединённых Штатов перед Республикой Корея и их неизменную приверженность обеспечению расширенного сдерживания», готовность ответить на «любые атаки на Корейский полуостров».
Ранее дипломаты России и США обменялись мнениями по развитию ситуации на Корейском полуострове.
Также сообщалось, что Соединённые Штаты остаются привержены мирному процессу денуклеаризации Корейского полуострова.