ВС США готовы защищать Южную Корею в случае военного конфликта

Короткая ссылка
Соединённые Штаты готовы использовать «весь спектр военных возможностей» для защиты Южной Кореи в случае военного конфликта, говорится в совместном заявлении председателей объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи и США Пак Хан Ги и Марка Милли.

По данным агентства «Рёнхап», Милли «подтвердил твёрдые и непоколебимые обязательства Соединённых Штатов перед Республикой Корея и их неизменную приверженность обеспечению расширенного сдерживания», готовность ответить на «любые атаки на Корейский полуостров».

Ранее дипломаты России и США обменялись мнениями по развитию ситуации на Корейском полуострове.

Также сообщалось, что Соединённые Штаты остаются привержены мирному процессу денуклеаризации Корейского полуострова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить