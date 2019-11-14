МИД России опроверг сообщения о вмешательстве в выборы в Боливии

В Министерстве иностранных дел России опровергли сообщения СМИ о якобы имевшем место российском вмешательстве в президентские выборы в Боливии.

«Огульный, бездоказательный характер выдвинутых обвинений очевиден. Инсинуации о российском вмешательстве в выборы — так и не получившее доказательства пропагандистское клише русофобских СМИ. Но если у кого-либо появятся реальные факты нарушения боливийского законодательства, готовы их рассмотреть в рамках существующих двусторонних механизмов правовой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МИД, 24 октября в боливийских СМИ появились сообщения о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в Боливии, а именно о направлении «Росатомом» в страну политтехнологов для обеспечения победы Эво Моралеса и защиты в стране своих коммерческих интересов.

Отмечается, что такие вбросы подготовили «почву для раскачки протестных настроений».

Ранее главу российского МИД Сергея Лаврова удивило отсутствие обвинений в адрес России, которую часто обвиняют в самых различных событиях, происходящих по всему миру, по ситуации в Боливии.

10 ноября высшее руководство Боливии, включая экс-президента Моралеса, на фоне протестов в стране ушло в отставку.