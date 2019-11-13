Чайка обсудил вопросы сотрудничества с генпрокурором Венгрии

Российская делегация во главе с генеральным прокурором Юрием Чайкой прибыла в Венгрию с рабочим визитом.

В ходе встречи с генпрокурором Венгрии Петером Полтом Чайка отметил динамичное развитие дружественных межгосударственных отношений.

Он также напомнил, что в декабре в Москве ждут венгерских коллег для проведения совместного круглого стола, посвящённого контртеррористическим вопросам.

Кроме того, в рамках встречи с министром юстиции Венгрии Юдит Варгой был подписан меморандум о сотрудничестве.

Это первый совместный документ Генпрокуратуры России и Минюста Венгрии в новейшей истории.

Чайка обратил внимание на необходимость объединения усилий двух стран в работе по защите прав граждан и интересов общества и государства, противодействию транснациональной преступности.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев выступил на пленарном заседании Международного полицейского саммита в Сеуле.