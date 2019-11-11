Россия проведёт наблюдательный полёт над Грецией

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Российская группа инспекторов планирует провести наблюдательный полёт над территорией Греции с 11 по 15 ноября в рамках международного Договора по открытому небу.

Об этом сообщается в газете «Красная звезда».

«Российская группа инспек­торов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Рес­публики... полёт над Грецией будет выполняться с 11 по 15 ноября с аэродрома открытого неба Анхиалос. Максимальная его дальность составит 1010 км», — указывается в заявлении.

Отмечается, что российский самолёт наблюдения выполнит полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а греческие специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Ранее сообщалось, что российские Ту-95МС выполнили полёт над Японским морем.

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