Россия проведёт наблюдательный полёт над Грецией
Об этом сообщается в газете «Красная звезда».
«Российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики... полёт над Грецией будет выполняться с 11 по 15 ноября с аэродрома открытого неба Анхиалос. Максимальная его дальность составит 1010 км», — указывается в заявлении.
Отмечается, что российский самолёт наблюдения выполнит полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а греческие специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Ранее сообщалось, что российские Ту-95МС выполнили полёт над Японским морем.