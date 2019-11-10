Более 175 ДТП произошло в канадском городе из-за снегопада

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В канадском городе Эдмонтоне произошло 176 дорожно-транспортных происшествий после первого в нынешнем сезоне мощного снегопада.

Об этом сообщает Global News со ссылкой на национальное метеобюро.

Уточняется, что в результате аварий пострадали 13 человек.

По данным телеканала, власти пытались подготовиться к снегопаду и заранее начали сыпать песок и соль в наиболее опасных местах дорожной инфраструктуры, однако это не помогло предотвратить массовые ДТП.

В настоящий момент сотни сотрудников различных служб и десятки единиц техники пытаются справиться с последствиями снегопада.

Ранее в канадском городе Калгари и его пригородах зафиксировали 171 аварию из-за снегопада.

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