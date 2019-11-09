Трамп и Столтенберг встретятся в Вашингтоне 14 ноября
«Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 14 ноября», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на встрече стороны обсудят прогресс союзников по НАТО в увеличении оборонных расходов и обеспечении более справедливого распределения взносов в бюджет, важность укрепления обороны НАТО, сдерживания внешних угроз, сохранения особого внимания в отношении борьбы с терроризмом, а также киберугрозы.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО всегда находится перед риском устаревания.
Как сообщал президент Франции Эммануэль Макрон, НАТО находится в состоянии «смерти мозга» и европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США.