Трамп и Столтенберг встретятся в Вашингтоне 14 ноября

Короткая ссылка
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне, информирует пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 14 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече стороны обсудят прогресс союзников по НАТО в увеличении оборонных расходов и обеспечении более справедливого распределения взносов в бюджет, важность укрепления обороны НАТО, сдерживания внешних угроз, сохранения особого внимания в отношении борьбы с терроризмом, а также киберугрозы.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО всегда находится перед риском устаревания.

Как сообщал президент Франции Эммануэль Макрон, НАТО находится в состоянии «смерти мозга» и европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить