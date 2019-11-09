Трамп и Столтенберг встретятся в Вашингтоне 14 ноября

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 14 ноября в Вашингтоне, информирует пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп примет генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Йенса Столтенберга в Белом доме 14 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече стороны обсудят прогресс союзников по НАТО в увеличении оборонных расходов и обеспечении более справедливого распределения взносов в бюджет, важность укрепления обороны НАТО, сдерживания внешних угроз, сохранения особого внимания в отношении борьбы с терроризмом, а также киберугрозы.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что НАТО всегда находится перед риском устаревания.

Как сообщал президент Франции Эммануэль Макрон, НАТО находится в состоянии «смерти мозга» и европейцы больше не могут рассчитывать на военную защиту США.