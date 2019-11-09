Экс-президент Бразилии Лула да Силва освобождён из тюрьмы

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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, приговорённый к тюремному заключению по обвинению в коррупции и отмывании денег, вышел на свободу по решению суда Куритибы.

Об этом сообщает портал UOL.

«Я выхожу отсюда с величайшим чувством благодарности, которое человек может испытывать к другому человеку», — заявил он своим сторонникам у ворот здания управления федеральной полиции, где он провёл в заключении 580 дней.

Экс-президент также сообщил, что планирует в ближайшее время вернуться к политической деятельности.

В феврале сообщалось, что Лула да Силва получил ещё почти 13 лет тюрьмы в рамках второго открытого в отношении него процесса.

В 2017 году экс-президента Бразилии обвинили в том, что он возглавлял коррупционную схему в государственной нефтяной компании Petrobras.

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