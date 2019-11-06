Туск отказался от намерения баллотироваться на пост президента Польши

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Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире Польского телевидения объявил, что не будет баллотироваться на пост президента Польши на выборах весной 2020 года.

«После глубокого размышления я принял решение не баллотироваться на предстоящих президентских выборах», — цитирует Туска РИА Новости.

По его словам, он бы не хотел помешать оппозиции в процессе выдвижения кандидатов в президенты Польши.

«Нужна кандидатура, которая не отягощена багажом трудных, непопулярных решений... А я таким багажом отягощён со времени, когда был премьер-министром», — пояснил глава Евросовета.

При этом он пообещал поддерживать на предстоящих президентских выборах представителей оппозиции.

Ранее Туск объяснил своё решение не посещать Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны нежеланием организаторов видеть его гостем на данном мероприятии.

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