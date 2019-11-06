Туск отказался от намерения баллотироваться на пост президента Польши
«После глубокого размышления я принял решение не баллотироваться на предстоящих президентских выборах», — цитирует Туска РИА Новости.
По его словам, он бы не хотел помешать оппозиции в процессе выдвижения кандидатов в президенты Польши.
«Нужна кандидатура, которая не отягощена багажом трудных, непопулярных решений... А я таким багажом отягощён со времени, когда был премьер-министром», — пояснил глава Евросовета.
При этом он пообещал поддерживать на предстоящих президентских выборах представителей оппозиции.
Ранее Туск объяснил своё решение не посещать Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны нежеланием организаторов видеть его гостем на данном мероприятии.