В Госдепе осудили решение Ирана возобновить обогащение урана в Фордо

Решение Ирана возобновить с 6 ноября обогащение урана на объекте в Фордо является попыткой «ядерного шантажа», которая приведёт к дальнейшей изоляции Тегерана, заявил представитель Госдепартамента США.

«У Ирана нет никаких правдоподобных причин расширять свою программу обогащения, будь то в Фордо или в других местах, единственная причина — попытка ядерного шантажа, которая только усугубит его политическую и экономическую изоляцию», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом он отметил, что данный шаг не вызывает удивления, так как Иран «регулярно угрожает» подобными действиями.

В Госдепе подчеркнули, что США продолжат политику максимального давления на иранский режим до тех пор, пока Тегеран не изменит своё «дестабилизирующее поведение».

«Знания, которые Иран может получить в результате исследований и разработок на новой центрифуге, необратимы. Они в конечном счете могут сократить время, которое потребуется Ирану для создания ядерного оружия, если он решит этого добиваться», — предупредил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он также призвал МАГАТЭ и всё мировое сообщество к осуждению действий Ирана.

Ранее Иран объявил о начале обогащения урана до 5% на объекте в Фордо с 6 ноября.