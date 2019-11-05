Антонов рассказал о фундаменте взаимопонимания россиян и американцев

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на праздновании Дня народного единства в Российском Культурном Центре в Вашингтоне заявил, что культура и история являются фундаментом, на которых держится взаимопонимание россиян и американцев.

Он отметил, что несмотря на происходящее в отношениях между странами, «тяга американской публики к произведениям искусства и литературы, балету, музыке наших великих композиторов не снижается».

«Уверен, что культура и история — это тот фундамент, на котором держится взаимопонимание между народами», — цитирует РИА Новости Антонова.

Ранее бывший посол США в России Джон Хантсман заявил, что США «нужно развивать, а не уменьшать диалог с Россией».