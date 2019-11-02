Лавров прокомментировал отказ НАТО от моратория на развёртывание РСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ стран НАТО от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) строится на голословных обвинениях в адрес России.

«Насчёт ракет — мы же ведь предложили уже Европе, не раз предлагали натовцам поддержать наш односторонний мораторий на развертывание тех вооружений, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Никакой реакции нет», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Лавров отметил, что президент России Владимир Путин направил обращение «всем натовским руководителям» о моратории на РСМД.

«Ответ в устной форме даётся в том плане, что Россия уже развернула свои ракеты в Европе, в Калининградской области. Поэтому моратория встречного быть не может. Делается это опять-таки на основе голословных утверждений, что мы испытали ракету 9М729 на запрещенную Договором дальность, то есть больше чем 500 км», — сказал Лавров.

25 сентября сообщалось, что Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

В октябре российский лидер сообщил, что не получил ответа на своё обращение.