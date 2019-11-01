Асад прокомментировал соглашение России и Турции по САР

Сирийский лидер Башар Асад в интервью сирийским гостелеканалам прокомментировал соглашение России и Турции по Сирии.

Как сообщает SANA, Асад отметил, что «российско-турецкое соглашение по северу Сирии носит временный характер и сдерживает амбиции Турции добиться большего вреда и блокирует дорогу американцам».

Он назвал это соглашение положительным шагом.

22 октября по итогам встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами турецкой военной операции «Источник мира» на сирийской территории.