Асад прокомментировал соглашение России и Турции по САР

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Сирийский лидер Башар Асад в интервью сирийским гостелеканалам прокомментировал соглашение России и Турции по Сирии.

Как сообщает SANA, Асад отметил, что «российско-турецкое соглашение по северу Сирии носит временный характер и сдерживает амбиции Турции добиться большего вреда и блокирует дорогу американцам». 

Он назвал это соглашение положительным шагом.

22 октября по итогам встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана было достигнуто соглашение о вводе сирийских военных и российской военной полиции в зону за пределами турецкой военной операции «Источник мира» на сирийской территории.

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