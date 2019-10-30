Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Болгарию

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Российский дипломат, объявленный персоной нон грата в Болгарии, покинул страну, передаёт Болгарское национальное радио со ссылкой на МИД.
Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Болгарию
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Сообщается, что он вместе с семьёй покинул страну прямым авиарейсом в Москву.

28 октября стало известно, что Болгария решила выслать российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.

МИД России пообещал рассмотреть ответные меры.

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