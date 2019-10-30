Объявленный персоной нон грата российский дипломат покинул Болгарию

Российский дипломат, объявленный персоной нон грата в Болгарии, покинул страну, передаёт Болгарское национальное радио со ссылкой на МИД.

Сообщается, что он вместе с семьёй покинул страну прямым авиарейсом в Москву.

28 октября стало известно, что Болгария решила выслать российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.

МИД России пообещал рассмотреть ответные меры.